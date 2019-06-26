Шахтар розгромив Лудогорець в контрольному матчі

Гірники тричі розписалися воротах суперника

Чемпіон України донецький Шахтар провів перший матч під керівництвом нового головного тренера Луїша Каштру. Суперником гірників на літньому зборі в Німеччині був восьмиразовий чемпіон Болгарії Лудогорець.

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Гра відбулася за значної територіальної та ігрової переваги Шахтаря і завершилася впевненою перемогою гірників з рахунком 3:0. Вже на 3-й хвилині зустрічі після передачі Мораеса точним ударом відзначився Тете. Найкращий бомбардир чемпіонату України взяв участь і в другому голі своєї команди. Саме після пасу Мораеса забив Патрік. У другому таймі після серії замін забив свій м'яч і новоспечений чемпіон світу в складі збірної України U-20 Сікан, який добив м'яч у сітку після дальнього удару Тайсона.

Контрольний матч

26 червня

Шахтар - Лудогорець 3:0 (2:0)

Голи: 1:0 - 3 Тете, 2:0 - 28 Патрік, 3:0 - 70 Сікан

Шахтар: Трубін (П'ятов, 60) - Додо (Бутко, 60), Кривцов (Бондар, 68), Хочолава (Матвієнко, 68), Сіпріано (Ісмаїлі, 60) - Тете (Соломон, 60), Маркос Антоніо (Степаненко , 60, Танковскький, 83), Пихальонок (Марлос, 60), Патрік (Тайсон, 60), Фернандо (Коваленко, 60) - Мораес (Сікан, 60)

Джерело - Чемпіон.