Бразильський голкіпер Валенсії Нето перейшов у Барселону, а перед цим каталонці продали свого воротаря в стан "летучих мишей".
Про це повідомляється у Твіттері команди.
Бразильський голкіпер обійшовся Барсі в 26 млн євро + 9 млн бонусів. Відзначимо, що за Сіллессен Барса також отримала 35 млн євро.
Гравець підпише з Барселоною контракт на наступні чотири роки, до кінця сезону-2022/23.
Сума відступних в угоді Нето дорівнюватиме 200 мільйонів євро.
👋 Welcome @Neto_Murara! Bem-vindo 🇧🇷— FC Barcelona (@FCBarcelona) June 27, 2019
🔵🔴 #ReadyToColor pic.twitter.com/gWhMuibLFK
Нагадаємо, Ето'О порадив Салаху перейти до Барселони.
Раніше Самюель Ето'О безуспішно намагався вмовити збірну Камеруну приїхати на Кубок африканських націй.
Джерело - Чемпіон.