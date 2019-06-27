У відповідь каталонці продали свого воротаря у Валенсію

Бразильський голкіпер Валенсії Нето перейшов у Барселону, а перед цим каталонці продали свого воротаря в стан "летучих мишей".

Про це повідомляється у Твіттері команди.

Бразильський голкіпер обійшовся Барсі в 26 млн євро + 9 млн бонусів. Відзначимо, що за Сіллессен Барса також отримала 35 млн євро.

Гравець підпише з Барселоною контракт на наступні чотири роки, до кінця сезону-2022/23.

Сума відступних в угоді Нето дорівнюватиме 200 мільйонів євро.

Нагадаємо, Ето'О порадив Салаху перейти до Барселони.

Раніше Самюель Ето'О безуспішно намагався вмовити збірну Камеруну приїхати на Кубок африканських націй.

Джерело - Чемпіон.