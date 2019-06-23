Ето'О порадив Салаху перейти до Барселони

Салаху краще буде у Барселоні

Колишній нападник Барселони Самюель Ето'О вважає, що каталонці підійдуть Салаху краще, ніж Реал.

Про це він сказав BBC.

"Барселона підійде Салаху краще, ніж Реал, з огляду на ігровий стиль каталонського клубу. Якщо у Мохамеда буде шанс змінити прописку, то без сумнівів, він повинен їхати в Барселону", – зазначив Ето'О.

Нагадаємо, Самюель Ето'О захищав кольори каталонського клубу у 2004-2009 роках.

В минулому сезоні АПЛ Салах провів 38 матчів, в яких відзначився 22-ма голами та 10-ма асистами, а також допоміг Ліверпулю тріумфувати у Лізі чемпіонів.

Нагадаємо, Салах відзначав, що Ліверпуль буде боротися за титул у наступному сезоні.

Раніше Самюель Ето'О безуспішно намагався вмовити збірну Камеруну приїхати на Кубок африканських націй.

Джерело - football24.ua.