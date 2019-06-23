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Ето'О порадив Салаху перейти до Барселони

Сьогодні 21:39 285 0
Салаху краще буде у Барселоні
Ето'О порадив Салаху перейти до Барселони

Колишній нападник Барселони Самюель Ето'О вважає, що каталонці підійдуть Салаху краще, ніж Реал.

Про це він сказав BBC.

"Барселона підійде Салаху краще, ніж Реал, з огляду на ігровий стиль каталонського клубу. Якщо у Мохамеда буде шанс змінити прописку, то без сумнівів, він повинен їхати в Барселону", – зазначив Ето'О.

Нагадаємо, Самюель Ето'О захищав кольори каталонського клубу у 2004-2009 роках.

В минулому сезоні АПЛ Салах провів 38 матчів, в яких відзначився 22-ма голами та 10-ма асистами, а також допоміг Ліверпулю тріумфувати у Лізі чемпіонів.

Нагадаємо, Салах відзначав, що Ліверпуль буде боротися за титул у наступному сезоні.

Раніше Самюель Ето'О безуспішно намагався вмовити збірну Камеруну приїхати на Кубок африканських націй.

Джерело - football24.ua.

#Салах, #Барселона
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