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Ето'о умовляв гравців збірної Камеруну взяти участь у Кубку африканських націй

Сьогодні 14:20 495 0
Легендарний форвард не вмовив футболістів
Ето'о умовляв гравців збірної Камеруну взяти участь у Кубку африканських націй

Самюель Ето'О намагався умовити гравців Камеруну полетіти в Єгипет і взяти участь у Кубку африканських націй.

Про це повідомляє AS.

Головний тренер збірної Камеруну Кларенс Зедорф попросив Самюеля Ето'О умовити його підопічних виступити на Кубку Африки.

Футболісти скаржилися на занадто маленькі преміальні від керівництва країни та вимагали 70 тисяч євро преміальних.

Однак, навіть Ето'О не вдалося домовитися з ними. Футболісти відповіли відмовою.

Раніше повідомляли, що гравці Камеруну не задоволенні розміром преміальних та відмовилися вилітати на Кубок африканських націй в Єгипет.

Нагадаємо, що Єгипет  у матчі відкриття Кубка Африки обіграв Зімбабве.

Джерело - isport.ua.

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