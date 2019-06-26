Барселона продала свого голкіпера у Валенсію

Нідерландець Яспер Сіллессен змінив Барселону на Валенсію.
Левантійський клуб на офіційному сайті оголосив про перехід 30-річного гравця.
Барселона за свого вже екс-голкіпера отримала 35 мільйонів євро. Сіллессен був дублером Марка-Андре тер Штегена і майже не грав у цьому сезоні. Втім, нідерландець захищав ворота каталонців у фіналі цьогорічного Кубка Іспанії, який вони програли саме Валенсії.
Голкіпер збірної Нідерландів прийшов до Барселони у 2016 році з амстердамського Аякса.
Нагадаємо, Ето'О порадив Салаху перейти до Барселони.
Також, Неймар пообіцяв гравцям Барселони повернутися в клуб.
Джерело - Чемпіон.