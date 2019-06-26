Манчестер Юнайтед готує гучний трансфер

Сума переходу становить близько 50 млн фунтів

Захисник Крістал Пелес Арон Ван-Біссака найближчим часом приєднається до Манчестер Юнайтед.

Про це повідомляє BBC.

Зазначається, що сума переходу становить близько 50 млн фунтів. Захисник підпише довгостроковий контракт і отримуватиме 80 тис. фунтів на тиждень.

Відзначимо, що Ван-Біссака у сезоні 2018/19 провів 39 матчів у складі Крістал Пелас, відзначившись 4 асистами.

Раніше повідомлялося, що Манчестер Юнайтед готовий продати Лукаку, але відхилив пропозицію обміну Ромелу Лукаку на Мауро Ікарді..

Нагадаємо, Мата залишиться в Манчестер Юнайтед.

Джерело - football24.ua.