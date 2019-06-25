Ньюкасл активно шукає заміну Рафаелю Бенітесу на посаді головного тренера команди.
Про це повідомляє The Mirror.
Одним із претендентів на пост головного тренера команди є французький спеціаліст Лоран Блан.
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Останнім клубом 53-річного Блана був ПСЖ. Його звільнили у 2016-му році після трьох років роботи у клубі.
Відзначимо, що іспанський наставник Рафаель Бенітес відмовився продовжувати із Нюкаслом контракт.
Нагадаємо, Бенітес може очолити Челсі.
Джерело - football24.ua.