Стало відомо ім’я претендента на пост головного тренера Ньюкасла

Ньюкасл активно шукає заміну Рафаелю Бенітесу на посаді головного тренера команди.

Про це повідомляє The Mirror.

Одним із претендентів на пост головного тренера команди є французький спеціаліст Лоран Блан.

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Останнім клубом 53-річного Блана був ПСЖ. Його звільнили у 2016-му році після трьох років роботи у клубі.

Відзначимо, що іспанський наставник Рафаель Бенітес відмовився продовжувати із Нюкаслом контракт.

Нагадаємо, Бенітес може очолити Челсі.

Джерело - football24.ua.