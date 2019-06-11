Бенітес може очолити Челсі

Іспанський спеціаліст Рафаель Бенітес може змінити клуб

Наставник Нюкасла Рафаель Бенітес наступний сезон може розпочати у Челсі.

Про це повідомляє Tuttosport.

Керівництво Челсі підшукує заміну Мауріціо Саррі, який вже узгодив особистий контракт із Ювентусом. Серед кандидатів на посаду тренера є іспанський спеціаліст Рафаель Бенітес, в якого закінчується контракт із Нюкаслом у кінці червня..

Очікується, що сторони оформлять угоду найближчим часом.

Відзначимо, що Бенітес вже працював у Челсі у сезоні 2012/13. Тоді він зміг виграти із клубом Лігу Європи.

Нагадаємо, Ювентус підпише контракт із Саррі.

Раніше, головний тренер Челсі Мауріціо Саррі відповів вболівальникам Наполі, які звинувачують його у зраді.

Джерело - football.ua.