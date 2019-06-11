Бенітес може очолити Челсі

Наставник Нюкасла Рафаель Бенітес наступний сезон може розпочати у Челсі.
Про це повідомляє Tuttosport.
Керівництво Челсі підшукує заміну Мауріціо Саррі, який вже узгодив особистий контракт із Ювентусом. Серед кандидатів на посаду тренера є іспанський спеціаліст Рафаель Бенітес, в якого закінчується контракт із Нюкаслом у кінці червня..
Очікується, що сторони оформлять угоду найближчим часом.
Відзначимо, що Бенітес вже працював у Челсі у сезоні 2012/13. Тоді він зміг виграти із клубом Лігу Європи.
Нагадаємо, Ювентус підпише контракт із Саррі.
Раніше, головний тренер Челсі Мауріціо Саррі відповів вболівальникам Наполі, які звинувачують його у зраді.
Джерело - football.ua.