Впевнений старт збірної Чилі на Копа Америка

Збірна Японії пропустила чотири м’ячі у матчі першого туру в групі С.

Дублем у складі збірної Чилі відзначився нападник Едуардо Варгас, ще по голу забили Алексіс Санчес та Ерік Пульгар.

Наразі Чилі із Уругваєм перебувають на першій сходинці турнірної таблиці групи С, у них по 3 очка.

Копа Америки. Група С. Перший тур

Японія – Чилі 0:4 (0:1)

Голи: 0:1 – 41 Пульгар, 0:2 – 54 Варгас, 0:3 – 82 Санчес, 0:4 – 83 – Варгас.

Раніше, Уругвай розгромив Еквадор.

Нагадаємо, що Аргентина програла Колумбії з рахунком 0:2, а гол Гонсалеса не допоміг Парагваю перемогти Катар на Копа Америки.

Джерело - Чемпіон.