Уругвай розгромив Еквадор на Копа Америки

Впевнений старт Уругваю на Копа Америки

У 1-му турі групи С Копа Америки Уругвай впевнено переміг Еквадор.

Уругвайці забили швидкий м’яч. А до перерви у ворота еквадорців влетіло ще два м’ячі. У другому таймі Еквадор відзначився автоголом. До речі, Еквадор з 24-ої хвилини грав у меншості: було вилучено Хосе Кінтеро.

Наразі Уругвай перебуває на першій сходинці турнірної таблиці групи С із 3 очками. Завтра відбудеться інший матч першого туру цієї групи Японія - Чилі.

Копа Америки. Група С. Перший тур

Уругвай – Еквадор 4:0

Голи: 1:0 – 6 Лодейро, 2:0 – 33 Кавані, 3:0 - 44 Суарес, 4:0 - 78 Міна (авт).

Нагадаємо, що Аргентина програла Колумбії з рахунком 0:2, а гол Гонсалеса не допоміг Парагваю перемогти Катар на Копа Америки.

Джерело - Чемпіон.