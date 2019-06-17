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Україна - Південна Корея 3:1. Як це було
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Стартовий склад збірної України на фінал ЧС-2019 U-20
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Впевнений старт Уругваю на Копа Америки
Уругвай розгромив Еквадор на Копа Америки

У 1-му турі групи С Копа Америки Уругвай впевнено переміг Еквадор.

Уругвайці забили швидкий м’яч. А до перерви у ворота еквадорців влетіло ще два м’ячі. У другому таймі Еквадор відзначився автоголом. До речі, Еквадор з 24-ої хвилини грав у меншості: було вилучено Хосе Кінтеро.

Наразі Уругвай перебуває на першій сходинці турнірної таблиці групи С із 3 очками. Завтра відбудеться інший матч першого туру цієї групи Японія - Чилі.

Копа Америки. Група С. Перший тур

Уругвай – Еквадор 4:0

Голи: 1:0 – 6 Лодейро, 2:0 – 33 Кавані, 3:0 - 44 Суарес, 4:0 - 78 Міна (авт). 

Нагадаємо, що Аргентина програла Колумбії з рахунком 0:2,  а гол Гонсалеса не допоміг Парагваю перемогти Катар на Копа Америки.

Джерело - Чемпіон.

#Копа Америки, #Уругвай, #Еквадор
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