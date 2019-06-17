Павелко: Рішення по Олімпіку буде через день-два

На цьому тижні буде відомий остаточний склад учасників УПЛ

Ще остаточно не вирішено питання участі Олімпіка в УПЛ наступного сезону.

Президент УАФ Андрій Павелко чекає рішення по цьому питанню найближчим часом, повідомляє сайт ua.tribuna.com.

"Думаю, що в найближчі дні. День-два. Зараз же святкові дні, тому десь, може бути, є накладки. Після свят, я думаю, відразу буде рішення", - сказав Павелко.

Раніше генеральний секретар УАФ Юрій Запісоцький заявив, що остаточне рішення по Олімпіку буде прийнято у сьогодні, 14 червня.

Нагадаємо, що донецький клуб не отримав атестат для виступів в УПЛ в наступному сезоні. Причина - команди Олімпіка в категорії U-19 і U-21 дискваліфіковані за договірні матчі, через що регламент не дозволяє донеччанам виступати в УПЛ.

Однак клуби УПЛ підтримали бажання Олімпіка продовжувати грати в елітному дивізіоні і звернулися в Виконавчий комітет Української асоціації футболу, який і повинен прийняти остаточне рішення.





Джерело - sport.ua.