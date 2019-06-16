Півзахисник Ворскли Олександр Кобахідзе продовжить кар'єру в СК Дніпро-1, гравець приєднається до команди на правах вільного агента.
Про це повідомляє fcdnipro.
Контракт 32-річного півзахисника з Ворсклою завершується 30 червня. За інформацією видання, Кобахідзе вирішив не продовжувати угоду з полтавцями.
Відзначимо, у сезоні УПЛ 2018/2019 Кобахідзе провів 16 матчів, віддав 1 гольову передачу.
Нагадаємо, СК Дніпро-1 обговорив з Динамо оренду Супряги.
Раніше повідомлялося, що Супряга став найдорожчим українським форвардом.
Джерело - fcdnipro.