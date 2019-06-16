Новачку УПЛ навіть не доведеться витрачати кошти

Півзахисник Ворскли Олександр Кобахідзе продовжить кар'єру в СК Дніпро-1, гравець приєднається до команди на правах вільного агента.

Про це повідомляє fcdnipro.

Контракт 32-річного півзахисника з Ворсклою завершується 30 червня. За інформацією видання, Кобахідзе вирішив не продовжувати угоду з полтавцями.

Відзначимо, у сезоні УПЛ 2018/2019 Кобахідзе провів 16 матчів, віддав 1 гольову передачу.

Нагадаємо, СК Дніпро-1 обговорив з Динамо оренду Супряги.

Раніше повідомлялося, що Супряга став найдорожчим українським форвардом.

Джерело - fcdnipro.