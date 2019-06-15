СК Дніпро-1 обговорив з Динамо оренду Супряги

Мій профіль
Збірна України U-20 - чемпіон світу!
Сьогодні 20:56 1468
Україна U-20 - Південна Корея U-20 3:1. Огляд матчу
Сьогодні 21:51 740
Україна - Південна Корея 3:1. Як це було
Сьогодні 20:55 4846
Стартовий склад збірної України на фінал ЧС-2019 U-20
Сьогодні 18:11 482
Далакян - Таворнхам: онлайн-трансляція
Сьогодні 14:51 586
Україна - Південна Корея: онлайн. LIVE трансляція
Сьогодні 14:42 3572
Його батько загинув за Україну, а він зіграє у фіналі чемпіонату світу
Сьогодні 11:38 1841
УЄФА розгляне апеляції Португалії та Люксембургу у справі Мораеса
Вчора 20:26 1296
Фінал чемпіонату світу U-20 Україна - Південна Корея: ситуація з квитками. ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Вчора 20:14 1416
Україна - Південна Корея: шлях українців до фіналу чемпіонату світу
Вчора 11:59 941
Навколо спорту
Блоги
Українські уболівальники вирушили в Польщу на фінал чемпіонату світу. ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Українські уболівальники вирушили в Польщу на фінал чемпіонату світу. ОНОВЛЮЄТЬСЯ Андрій Твердохліб
Сьогодні 18:25 1143
Ф'юрі - Шварц: боксери провели неймовірно кумедну дуель поглядів
Ф'юрі - Шварц: боксери провели неймовірно кумедну дуель поглядів Valeriy Ruchka
Сьогодні 12:51 1055
Бостон - Сент-Луїс: огляд усіх матчів фінальної серії
Бостон - Сент-Луїс: огляд усіх матчів фінальної серії Valeriy Ruchka
Сьогодні 08:00 478
Європейські ігри. Цікаві факти про змагання в Мінську
Європейські ігри. Цікаві факти про змагання в Мінську Valeriy Ruchka
Сьогодні 07:00 941
32 роки тому Динамо у фантастичному матчі здобуло Кубок неіснуючої нині країни
32 роки тому Динамо у фантастичному матчі здобуло Кубок неіснуючої нині країни Valeriy Ruchka
Вчора 22:45 1830
Голден Стейт попрощався з домашньою ареною. Клуб переїздить в інше місто
Голден Стейт попрощався з домашньою ареною. Клуб переїздить в інше місто Valeriy Ruchka
Вчора 14:52 1060
Збірна України U-20 провела відкрите тренування напередодні фіналу ЧС-2019
Збірна України U-20 провела відкрите тренування напередодні фіналу ЧС-2019 Максим Буйдин
Вчора 13:56 637
Російський хокеїст помістив свого сина в чашу Кубка Стенлі
Російський хокеїст помістив свого сина в чашу Кубка Стенлі Максим Буйдин
Вчора 12:25 680
Шалені емоції у роздягальні Торонто, після завоювання чемпіонства
Шалені емоції у роздягальні Торонто, після завоювання чемпіонства Valeriy Ruchka
Вчора 12:20 652
Україна - Південна Корея: шлях українців до фіналу чемпіонату світу
Україна - Південна Корея: шлях українців до фіналу чемпіонату світу Valeriy Ruchka
Вчора 11:59 941
Новини
Стрічка Популярні Коментують
23:31 Футбол На прес-конференції Петракова футболісти збірної України облили всіх водою 181
23:26 Бокс Далакян переміг Таворнхама технічним нокаутом 38
23:11 Футбол СК Дніпро-1 обговорив з Динамо оренду Супряги 484
22:51 Бокс Усик відмовився від останнього чемпіонського пояса 408
22:31 Футбол Збірна України встановила історичне досягнення на чемпіонаті світу U-20 598
22:11 Футбол Футболістка збірної Камеруну мало не розбила обличчя суперниці 419
21:51 Футбол Україна U-20 - Південна Корея U-20 3:1. Огляд матчу 740
21:31 Футбол Лунін - найкращий голкіпер чемпіонату світу U-20 539
21:15 Інше На НСК Олімпійський відбудеться відкрите тренування Red Bull 406
20:56 Футбол Збірна України U-20 - чемпіон світу! 1468
20:55 Футбол Україна - Південна Корея 3:1. Як це було 4846
20:46 Бокс Гвоздик знявся в рекламі магазину Stefano Ricci 313
20:27 Футбол Погба може оголосити бойкот Манчестер Юнайтед 413
20:11 Футбол Ікарді відчуває психологічний тиск в Інтері 341
19:51 Волейбол Збірна України перемогла Білорусь та вийшла у плей-оф Золотої Євроліги 657
19:39 Футбол Зінченко поділився першим спільним фото з новою дівчиною 796
19:25 Волейбол Жіноча збірна України поступилася Словаччині у Золотій Євролізі 457
19:11 Легка атлетика Українські спортсмени завоювали золото у Німеччині 430
18:45 Футбол Попов звернувся зі словами настанови до своїх партнерів по збірній перед фіналом ЧС-2019 U-20 572
18:31 Футбол Захисник Шахтаря підписав контракт з Рубіном 856
18:25 Блог Українські уболівальники вирушили в Польщу на фінал чемпіонату світу. ОНОВЛЮЄТЬСЯ 1143
18:11 Футбол Стартовий склад збірної України на фінал ЧС-2019 U-20 482
17:55 Біатлон Жіноча збірна України почала другі міжсезонні збори 400
17:30 Бокс Ф'юрі - Шварц: онлайн-трансляція 582
17:25 Футбол Роналду отримав повістку до суду 622 1

СК Дніпро-1 обговорив з Динамо оренду Супряги

Сьогодні 23:11 484 0
Талановитий форвард може повернутися в рідну команду
СК Дніпро-1 обговорив з Динамо оренду Супряги

Динамо і СК Дніпро-1 обговорили оренду форварда Владислава Супряги на сезон 2019/20. Зустріч представників клубів відбулася ще до фінального матчу чемпіонату світу U-20.

Про це повідомляє Sport Arena.

Відзначимо, що в фінальному матчі світової першості проти Південної Кореї (3:1) Супряга відзначився дублем і допоміг збірній України вперше в історії стати чемпіоном світу.

Супряга перейшов в Динамо саме з СК Дніпро-1 в серпні минулого року, за його трансфер кияни заплатили 6 мільйонів євро.

У минулому сезоні 19-річний форвард провів 10 матчів за першу команду киян, відзначившись однієї результативною передачею.

За підсумками сезону 2018/19 Динамо посіло друге місце в УПЛ, поступившись Шахтарю 11 очок. СК Дніпро-1 у свою чергу виграв Першу лігу і вийшов в елітний український дивізіон.

Раніше повідомлялося, що Супряга став найдорожчим українським форвардом.

Джерело - Sport Arena.

#Супряга, #Динамо, #Дніпро 1
Коментарі ()