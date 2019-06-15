СК Дніпро-1 обговорив з Динамо оренду Супряги

Талановитий форвард може повернутися в рідну команду

Динамо і СК Дніпро-1 обговорили оренду форварда Владислава Супряги на сезон 2019/20. Зустріч представників клубів відбулася ще до фінального матчу чемпіонату світу U-20.

Про це повідомляє Sport Arena.

Відзначимо, що в фінальному матчі світової першості проти Південної Кореї (3:1) Супряга відзначився дублем і допоміг збірній України вперше в історії стати чемпіоном світу.

Супряга перейшов в Динамо саме з СК Дніпро-1 в серпні минулого року, за його трансфер кияни заплатили 6 мільйонів євро.

У минулому сезоні 19-річний форвард провів 10 матчів за першу команду киян, відзначившись однієї результативною передачею.

За підсумками сезону 2018/19 Динамо посіло друге місце в УПЛ, поступившись Шахтарю 11 очок. СК Дніпро-1 у свою чергу виграв Першу лігу і вийшов в елітний український дивізіон.

Раніше повідомлялося, що Супряга став найдорожчим українським форвардом.

Джерело - Sport Arena.