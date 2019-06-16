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Баварія спробує придбати Бейла

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Проблемою може стати неймовірна зарплата валлійця
Баварія спробує придбати Бейла

Валлійський півзахисник мадридського Реала Гарет Бейл може продовжити кар'єру в складі мюнхенської Баварії.

Про це повідомляє terrikon.

Йдеться про оренду 29-річного хавбека терміном на один сезон з правом подальшого викупу прав на гравця.

Про ставлення до цього переходу самого Гарета поки нічого не повідомляється.

Раніше британські ЗМІ вказували, що Бейл вже б давно змінив клуб, якби не його непомірні фінансові апетити.

Справа в тому, що хавбек виставляє такі вимоги по зарплаті, що потенційні роботодавці відразу відмовляються купувати гравця.

У свою чергу в Реалі підштовхують гравця до прийняття рішення про перехід, щоб хоч якось "відбити" нечувані кошти, витрачені на придбання Едена Азара, Ферлана Менді і Луки Йовича.

Нагадаємо, Реал хоче позбутися Модрича.

Джерело - terrikon.

#Бейл, #Реал, #Баварія
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