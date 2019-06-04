Йович став гравцем Реала

Форвард Айнтрахта Лука Йович офіційно перейшов у мадридський Реал.

Про це повідомила прес-служба іспанського клубу.

Як стало відомо, Реал підписав контракт із нападником до 30 червня 2025 року. При цьому сума трансферу та деталі контракту не розголошуються.

У попередньому сезоні 21-річний футболіст провів 47 матчів за Айнтрахт, в яких відзначився 27 забитими м’ячами та зробив сім результативних передач.

Раніше повідомлялося, що невдовзі лівий захисник Ліона Ферлан Менді пройде медичний огляд в мадридському Реалі.

Нагадаємо, Реал готовий заплатити 70 млн євро за Еріксена.

Джерело - Чемпіон.