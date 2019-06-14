Історія, цікаві факти та цифри найголовнішого матчу в історії українського футболу

Уже завтра, 15 червня, збірна України U-20 зіграє у фіналі чемпіонату світу, який проходить в Польщі, проти збірної Кореї.

Пропонуємо вам цікаві факти, які підготували експерти Parimatch.

• За шість матчів збірна України забила 10 м'ячів і пропустила 3. У Кореї - 8:5

• Найбільше жовтих карток - 14, а також 1 червона - у нашої команди, тоді як корейці лише шість разів отримували "гірчичники"

• Збірна України U-20 в четвертий раз виступає на чемпіонаті світу. Раніше вона кожен раз доходила тільки до 1/8 фіналу. Корея бере участь в турнірі в 15-й раз і раніше кращим результатом було 4 місце (тоді команда поступилася в матчі за третє місце нинішнім господарям чемпіонату - полякам)

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• Склад збірної України оцінюється в 14,95 мільйонів євро (за даними порталу transfermarkt). Найдорожчий гравець при цьому - голкіпер Андрій Лунін, який виступає за Реал (7,5 мільйона євро). Команда Кореї оцінюється в 12,78 мільйона євро (трансфер Лі Кан Ина з Валенсії коштує 10 мільйонів євро)

• Цей чемпіонат світу - 22 за рахунком. Першим чемпіоном в 1977 році стала збірна СРСР, за яку тоді виступали представники України: Юрій Сивуха, Сергій Балтача, Олександр Сопко, Андрій Баль та Володимир Безсонов.

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• Крім СРСР турнір вигравали Аргентина (6 разів), Бразилія (5), Португалія (2), Югославія, Сербія, Гана, Іспанія, Німеччина, Англія і Франція - по 1 разу

• За перемогу в турнірі ФІФА не буде платити гроші. Головний трофей - стилізований під земну кулю на трьох опорах. Також передбачений командний приз за чесну гру і індивідуальні нагороди: Золотий, Срібний і Бронзовий м'ячі - найкращим футболістам, Золота, Срібна і Бронзова бутси найкращим бомбардирам і Золоті рукавички - найкращому голкіперу.

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Нагадаємо, на нашому сайті проходить опитування щодо переможця в фінальному матчі чемпіонату світу U-20 Україна - Корея.

Джерело - Parimatch.