Збірна України U-20 виступає у ролі фаворита фінального поєдинку чемпіонату світу проти Південної Кореї

Збірна України знаходиться за крок від історичної перемоги на чемпіонаті світу з футболу.

Щоправда, поки що йдеться лише про команду футболістів віком до 20 років, але й це є серйозним досягненням для нашого спорту. Перед стартом турніру, який проходить в Польщі, підопічні Олександра Петракова не були у числі основних претендентів на перемогу. Однак, це не завадило українцям спочатку зайняти перше місце в груповому етапі, де нашими суперниками були США, Нігерія і Катар, а потім вибити з плей-оф Панаму, Колумбію та Італію.

Особливо нервовим вийшов півфінал, у якому італійці перед фінальним свистком змогли забити гол, але завдяки системі відеоповторів VAR гол не був зарахований через фол на захисникові збірної України. Після матчу між гравцями навіть ледь не спалахнула бійка - італійці були вкрай емоційними після не зарахованого голу.

Тепер команду Олександра Петракова чекає вирішальна гра проти збірної Південної Кореї. Корейці почали турнір з поразки в матчі з Португалією, зате потім виграли у ПАР і Аргентини (правда, останній все ж поступилися першим місцем у групі за різницею м'ячів). Потім в плей-оф майбутні фіналісти пройшли Японію, Сенегал і Еквадор.

На жаль, через дискваліфікацію матч пропустить основний захисник і лідер нашої команди - Денис Попов (6 матчів, 3 голи) - він отримав червону картку в півфіналі. Зате в складі Сергій Булеца (6 матчів, 3 голи), який забив у півфіналі Італії, а також Данило Сікан (5 матчів, 4 голи).

Шанси на трофей у збірної України зараз досить високі: аналітики Parimatch оцінюють ймовірність перемоги нашої команди на чемпіонаті світу в 57%.

Фінальний матч відбудеться 15 червня, в суботу, на стадіоні в Лодзі, що вміщує 18 тисяч глядачів. Початок гри о 19:00.

Джерело - Parimatch.