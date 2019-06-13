Відомий футбольний експерт впевнений у перемозі збірної України в фіналі чемпіонату світу U-20

Напередодні фінального матчу чемпіонату світу U-20 між збірними України та Південної Кореї, який відбудеться 15 червня, кореспондент Чемпіона поспілкувався з відомим футбольним менеджером Іраклієм Хведеліані, який досконало знає юніорський і молодіжний футбол.

- Іракліє, напередодні чемпіонату світу, ти абсолютно вірно спрогнозував вдалий виступ збірної України...

- Так і є...(посміхається - ред)

- Внаслідок чого українським футболістам вдалося дістатися фіналу?

- Команда поступово розвивається. Згадаємо хоча б чемпіонат Європи 2018 року серед 19-річних. Українці виграли надважку групу де грали Франція, Англія та Туреччина. Так, потім поступилися в 1/8 фіналу майбутнім чемпіонам португальцям, але....Гравці мають ігрову практику в клубах - це найголовніше. У вас дуже талановите покоління!

До сильних сторін цієї збірної можу віднести захист. Хлопці чітко розуміють як захищатися проти того чи іншого суперника, багато рухаються без м'яча. Також стандарти - хлопці дуже серйозно та сконцентровано виконують стандартні положення і вижимають з них максимум. Ще мені дуже подобається те, що майже кожну атаку молоді українці намагаються завершити ударом по воротах.

- У нашій останній розмові та говорив про фактор Андрія Луніна...

- Звісно, Лунін лідер цієї команди. На перший погляд, команда й з Кучеруком у воротах виглядала класно, але з Луніним захисники відчувають себе дуже впевнено.

- Відомо, що такі турніри не обходяться без пристального погляду з боку скаутів європейських клубів. Наразі відомо, що вже є предметний інтерес до захисника Динамо Дениса Попова. А на кого б звернув увагу ти?

- Так, на молодіжних форумах скаутів стільки, що яблуку ніде впасти (сміється - ред). Крім вищезгаданого Попова, є ще Цитаішвілі, Булеца...Мені дуже сподобалися Дришлюк, Безкоровайний та Конопля. А ось Супряга відверто розчарував. До турніру я думав, що чемпіонат світу стане його зірковим часом.

- Повертаючись до Попова, червона картка, яку він отримав у півфінальному матчі - справедлива?

- Важко однозначно сказати. Динамічний епізод...

- Чи є сенс українській стороні подати апеляцію на червону картку Дениса?

- Сенс завжди є! На рахунок шансів не беруся сказати, але там був суто ігровий епізод, не було брудної гри або не спортивної поведінки.

- Проте суддя виявився послідовним у прийнятті своїх рішень, не зарахувавши гол у ворота Луніна...

- Гол скасували абсолютно правильно. Там була гра ліктем італійського футболіста. У додатковий час українцям було б дуже важко вдесятьох, усе могло закінчитися не дуже добре.

- Скажи, ти чекав на таку гру італійців? М'яку кажучи...

- Італійці грали підло, навіть гнило та постійно провокували гравців збірної України. Особисто для мене це не стало несподіванкою, така гра у них в характері. Але, як говорять, ціль виправдовує засоби.

- Що скажеш про збірну Південної Кореї, яка стане нашим суперником у фіналі?

- Якщо чесно, то саме про такого суперника я і мріяв. На мою думку, проти азіатів набагато простіше грати ніж проти тих же південноамериканців чи африканців. Але, слід бути дуже уважними та серйозно віднестися до корейців. Азіатська збірна демонструє сильну командну дисципліну. Хоча слід визнати, що крім Аргентини у збірної Пд. Кореї не було дуже серйозних суперників. Той же Сенегал вони пройшли чудом.

- Твій проноз на фінал...

- Україна! Говорю це не тому, що вболіваю за синьо-жовтих, а тому, що Україна сильніша за свого суперника у фіналі.

- Іракліє, дякую за цікаву та змістовну розмову!

- Завжди, будь ласка, Слава Україні!

Джерело - Чемпіон.