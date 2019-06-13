Манчестер Юнайтед оголосив ціну на свого півзахисника Поля Погба, "червоні дияволи" хочуть за футболіста 170 мільйонів євро.
Про це повідомляє Daily Mirror.
Головними претендентами на покупку є Ювентус, ПСЖ і Реал.
Раніше повідомлялося, що головний тренер Реала Зінедін Зідан переконав керівництво "вершкових" у придбанні Погби, але сам футболіст вже дав згоду на перехід в Ювентус.
У сезоні 2018/19 Поль зіграв в АПЛ 35 матчів, у яких забив 13 голів і віддав 9 результативних передач.
Раніше повідомлялося, що Реал готовий віддати три футболісти за Погба.
Джерело - xsport.ua.