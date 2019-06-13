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Манчестер Юнайтед оголосив ціну Погби

Сьогодні 12:08 344 0
Цінник півзахисника перевалив за 150 мільйонів
Манчестер Юнайтед оголосив ціну Погби

Манчестер Юнайтед оголосив ціну на свого півзахисника Поля Погба, "червоні дияволи" хочуть за футболіста 170 мільйонів євро.

Про це повідомляє Daily Mirror.

Головними претендентами на покупку є Ювентус, ПСЖ і Реал.

Раніше повідомлялося, що головний тренер Реала Зінедін Зідан переконав керівництво "вершкових" у придбанні Погби, але сам футболіст вже дав згоду на перехід в Ювентус.

У сезоні 2018/19 Поль зіграв в АПЛ 35 матчів, у яких забив 13 голів і віддав 9 результативних передач.

Раніше повідомлялося, що Реал готовий віддати три футболісти за Погба.

Джерело - xsport.ua.

#Погба, #Реал, #Манчестер Юнайтед
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