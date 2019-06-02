Керівництво Реала розглядає можливість проведення обміну гравцями з Манчестер Юнайтед.

Про це повідомляє The Times.

Джерело стверджує, що Реал збирається запропонувати МЮ нападника Гарета Бейла в обмін на французького півзахисника Поля Погба.

Якщо ж манкуніанців не влаштує варіант з валлійцем, Реал також може додати в угоду хавбека Хамеса Родрігеса і голкіпера Кейлора Наваса. Повідомляється, що всі три футболісти більше не входять в плани головного тренера мадридців Зінедіна Зідана.

Нагадаємо, Мессі розкритикував Реал за продаж Роналду.

Також, Рамос залишиться в Реалі за порадою Зідана.

Джерело - The Times.