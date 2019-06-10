Манчестер Юнайтед може втратити свою зірку

Французький півзахисник Манчестер Юнайтед Поль Погба готовий повернутися в туринський Ювентус.

Про це повідомляє Corriere dello Sport.

Головною проблемою для італійського клубу є необхідність дотримання правил фінансового фейр-плей - для отримання можливості підписати контракт з Погба їм потрібно продати кілька футболістів. Альтернативним варіантом є включення в угоду одного зі своїх футболістів - повідомлялося про можливий переїзд в Манчестер захисника Алекса Сандро або нападників Дугласа Кости або Пауло Дібали.

Погба перейшов в Манчестер Юнайтед з Ювентуса влітку 2016 року. Сума трансферу склала € 105 млн. У минулому сезоні 26-річний хавбек провів 35 матчів у Прем'єр-лізі, в яких забив 13 голів (7 - з пенальті) і віддав 9 результативних передач. Контракт гравця з манкуніанцями діє до літа 2021 року.

Раніше повідомлялося, що Реал готовий віддати три футболісти за Погбу.

Нагадаємо, Погба може отримати капітанську пов'язку в МЮ.

Джерело - ua-football.