Поль Погба може розпочати наступний сезон у Реалі

Трансфер півзахисника Манчестер Юнайтед Поля Погба є пріоритетним для мадридського Реалу.

Про це повідомляє Marca.

Головний тренер Зінедін Зідан зміг переконати керівництво клубу відмовитися від придбання півзахисника Тоттенгема Крістіана Еріксена, а зосередитися на підписанні чемпіона світу Поля Погба.

Як відомо, Зідан вже має усно домовленість із гравцем. При цьому Погба готовий піти на серйозне пониження заробітної плати, у разі переходу у Реал.

Зазначимо, що Манчестер Юнайтед оцінив свого лідера у 150 млн євро. Наразі Реал намагається знизити ціну на гравця.

Нагадаємо, Погба погодився повернутися в Ювентус.

Раніше повідомлялося, що Реал готовий віддати три футболісти за Погба.

Джерело - ua.tribuna.com.