Мій профіль
Фонсека очолив Рому
Сьогодні 11:42 712
Україна - Італія: онлайн-трансляція
Сьогодні 13:01 325
Опитування. Визначаємо найкращого гравця матчу Україна - Люксембург
Сьогодні 12:52 1067
Україна - Люксембург: огляд матчу
Сьогодні 07:23 1147
U-20. Україна - Італія: анонс і прогноз півфіналу чемпіонату світу
Сьогодні 06:55 2303
Голден Стейт вигриз перемогу в Торонто у 5 грі фіналу
Сьогодні 06:54 523
Збірна України вдруге переграла Люксембург у відборі на Євро 2020
Вчора 23:36 1113
Україна - Люксембург 1:0. Відео голів та огляд матчу
Вчора 23:36 1469
Україна - Люксембург 1:0. Як це було
Вчора 23:35 4072 2
Невиліковно хворий екс-гравець Рейнджерс анонсував прощальну вечірку
Вчора 17:55 1463
Навколо спорту
Блоги
Новини
Стрічка Популярні Коментують
14:04 Футбол Динамо хоче повернути Зозулю 27
13:41 Футбол Лунін приєднався до юнацької збірної України 596
13:26 Футбол Португалець Кастро проведе переговори із Шахтарем 1124
13:05 Футбол Зідан переконав Реал купити Погба 345
13:01 Футбол Україна - Італія: онлайн-трансляція 325
12:52 Футбол Опитування. Визначаємо найкращого гравця матчу Україна - Люксембург 1067
12:38 Футбол Фонсека: в Україні я отримав унікальний досвід 434
12:14 Бокс Усик повернеться на ринг поєдинком із камерунцем 395
11:42 Футбол Фонсека очолив Рому 712
11:29 Футбол Ювентус хоче підписати чотирьох гравців Реала 322
11:06 Футбол Сербія – Литва 4:1: огляд матчу 304
10:45 Футбол Україні не вистачило свіжості – Яремчук 206
10:29 Баскетбол Лідер Голден Стейт вилетів до кінця сезону 221
10:27 Баскетбол Торонто - Голден Стейт 105:106. Огляд матчу фінальної серії НБА 209
10:09 Футбол Збірній України не вистачило агресії – Маліновський 509
09:41 Футбол Збірна України суперкоманда – тренер Люксембургу 1780
09:24 Футбол Зінченко назвав причину свого поцілунку в прямому ефірі 2595
09:02 Бокс Ф’юрі хоче провести три боя до кінця року 392
08:41 Футбол Зінченко: Україна в таких матчах має грати першим номером 1476
08:11 Блог Пограбування року: баскетболістів російського клубу обікрали прямо під час гри 637
08:11 Футбол Шевченко назвав причину важкої гри проти Люксембургу 3367
07:37 Блог Переможний гол Яремчука у ворота Люксембурга 1751
07:23 Футбол Україна - Люксембург: огляд матчу 1147
06:55 Футбол U-20. Україна - Італія: анонс і прогноз півфіналу чемпіонату світу 2303
06:54 Баскетбол Голден Стейт вигриз перемогу в Торонто у 5 грі фіналу 523

Зідан переконав Реал купити Погба

Сьогодні 13:05 345 0
Поль Погба може розпочати наступний сезон у Реалі
Зідан переконав Реал купити Погба

Трансфер півзахисника Манчестер Юнайтед Поля Погба є пріоритетним для мадридського Реалу.

Про це повідомляє Marca.

Головний тренер Зінедін Зідан зміг переконати керівництво клубу відмовитися від придбання півзахисника Тоттенгема Крістіана Еріксена, а зосередитися на підписанні чемпіона світу Поля Погба.

Як відомо, Зідан вже має усно домовленість із гравцем. При цьому Погба готовий піти на серйозне пониження заробітної плати, у разі переходу у Реал.

Зазначимо, що Манчестер Юнайтед оцінив свого лідера у 150 млн євро. Наразі Реал намагається знизити ціну на гравця.

Нагадаємо, Погба погодився повернутися в Ювентус.

Раніше повідомлялося, що Реал готовий віддати три футболісти за Погба.

Джерело - ua.tribuna.com.

#Погба, #Реал, #Манчестер Юнайтед
Коментарі ()