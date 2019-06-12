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Олімпік має жити - під стінами УАФ проходить мітинг на підтримку донецького клубу

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Невелика група мітингувальників вийшли на підтримку донецького клуба під стіни Будинку футболу
Олімпік має жити - під стінами УАФ проходить мітинг на підтримку донецького клубу

Біля Української Асоціації футболу відбувається мітинг на підтримку донецького Олімпіка.

Мітингувальники, яких зібралося орієнтовно біля 50 чоловік, вимагають пробачити Олімпік за договірні матчі та відмінити всі дискваліфікації стосовно донецького клубу.

"Олімпік має жити", - скандують пікетувальники.

Нагадаємо, Олімпік не отримав атестат на наступний сезон через дискваліфікацію молодіжних команд (U-19, U-21), які приймали участь в договірних матчах.

Напередодні голова комітету з етики та чесної гри УАФ Франческо Баранка підтвердив, що Олімпік піде до Лозанни.

Джерело - Чемпіон.

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