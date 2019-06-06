Олімпік програв апеляцію щодо дискваліфікації молодіжних команд

Рішення щодо дискваліфікації молодіжних команд Олімпіка залишилось в силі.

Про це повідомляє офіційний сайт УАФ.

Сьогодні, 6 червня, відбулося останнє засідання Апеляційного комітету УАФ стосовно справи щодо молодіжних команд Олімпіка.

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За результатами розгляду справи УАФ вирішив відмовити донецькому клубу в апеляції щодо відсторонення молодіжної та юнацької команд, тобто рішення про заборону Олімпіку U-21 та U-19 виступати у наступному сезоні під егідою УПЛ, ПФЛ та УАФ залишилось в силі.

Нагадаємо, команди Олімпіка U-21 та U-19 були дискваліфіковані за договірні матчі, тому донецька команда не може отримати атестат на участь у наступному сезоні УПЛ.

Джерело - football24.ua.