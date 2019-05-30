Олімпік не пройшов атестацію на наступний сезон

Донецький Олімпік не отримав атестат на сезон прем'єр-ліги 2019/20.

Про це розповів журналіст Кирило Крижановський у Telegram.

Атестаційний комітет Української асоціації футболу відмовив у видачі атестату Олімпіку. Таке рішення пов’язано із тим, що клубні команди U-21 і U-19 отримали дискваліфікацію за договірні матчі. Згідно із регламентом, у клубу УПЛ має бути молодіжна і юніорська команди.

Після відмови Олімпік звернувся до клубів прем’єр-ліги із проханням підтримати їх у цій ситуації.

"За моєю інформацією, далеко не всі клуби будуть підтримувати цю ініціативу Олімпіка. Причини поки невідомі, але навряд чи Олімпік отримає допомогу з боку всіх учасників УПЛ", – розповів журналіст.

Наразі невідомо, хто займе місце Олімпіка в УПЛ. Крижановський припускає, що це може бути команда із пари, яка програла плей-офф на виліт, або Арсенал-Київ

Нагадаємо, Олімпік на виїзді вирвав нічию у Ворскли.

Раніше, Арсенал програв Карпатам і залишить УПЛ.

Джерело - Чемпіон.