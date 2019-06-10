Баранка: Ми будемо навіть задоволені, якщо Олімпік звернеться до Лозанни

Комітет з етики та чесної гри Асоціації Українського Футболу готовий до звернення Олімпіком у Спортивний арбітражний суд в Лозанні.
Про це розповів глава організації Франческо Баранка.
"Якщо відверто, то ми будемо навіть задоволені, якщо Олімпік звернеться до Лозанни. Ця справа, як, напевно, знають юристи клубу, у такому разі буде розглядатися у Лозанні de novo (із самого початку). Вона стане приводом показати Європі, як система договірних матчів глибоко укорінилася у ФК Олімпік. Також ми маємо деякі матеріали, що стосуються також міжнародних товариських матчів, які, безсумнівно, будуть цікаві й Інтерполу та Європолу.
Кожне звинувачення, висунуте Олімпіком, знайде адекватну відповідь! Ми будемо продовжувати працювати над тим, щоб очистити український футбол, попри погрози й тиск із боку людей, які не можуть прийняти принципи чесної гри", - сказав Баранка.
Нагадаємо, на минулому тижні Апеляційний комітет Української асоціації футболу залишив в силі дискваліфікацію команд Олімпіка U-19 і U-21 за договірні матчі.
Це вже вплинуло на те, що клуб поки не отримав атестат на сезон 2019/20, однак Олімпік намір звернутися до Спортивного арбітражного суду в Лозанні.
Джерело - ФФУ.