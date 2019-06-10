Баранка: Ми будемо навіть задоволені, якщо Олімпік звернеться до Лозанни

Комітет з етики та чесної гри Асоціації Українського Футболу готовий до звернення Олімпіком у Спортивний арбітражний суд в Лозанні.

Про це розповів глава організації Франческо Баранка.

"Якщо відверто, то ми будемо навіть задоволені, якщо Олімпік звернеться до Лозанни. Ця справа, як, напевно, знають юристи клубу, у такому разі буде розглядатися у Лозанні de novo (із самого початку). Вона стане приводом показати Європі, як система договірних матчів глибоко укорінилася у ФК Олімпік. Також ми маємо деякі матеріали, що стосуються також міжнародних товариських матчів, які, безсумнівно, будуть цікаві й Інтерполу та Європолу.

Кожне звинувачення, висунуте Олімпіком, знайде адекватну відповідь! Ми будемо продовжувати працювати над тим, щоб очистити український футбол, попри погрози й тиск із боку людей, які не можуть прийняти принципи чесної гри", - сказав Баранка.