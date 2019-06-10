Україна впевнено переможе - експерт

Збірна України впевнено переможе збірну Люксембургу в кваліфікаційному матчі Групи В до Євро-2020.

Про це кореспонденту Чемпіона заявив відомий футбольний менеджер Іраклій Хведеліані.

"Українці мають впевнено перемогти Люксембург. У першу чергу, підопічні Шевченка мають довести скептикам, що перемога над Сербією та лідерство в групі є закономірними. На адресу Шевченка є багато негативу, як в Україні, так і в країнах колишнього СРСР, тому команда має закрити роти всім критикам", - сказав Хведеліані.