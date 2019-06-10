Збірна України в рамках відбору на ЧЄ-2020 зіграє проти Люксембургу сьогодні, 10 червня. Стартовий свисток гри на Арені Львів прозвучить о 21:45.

Тренерський штаб збірної України на чолі з Андрієм Шевченком оголосив заявку гравців на найближчий матч відбору до Євро-2020 проти Люксембургу.

Про це повідомляє офіційний сайт УАФ.

Головним сюрпризом стала наявність Марлоса і Миколи Шапаренка, які пропускали минулий матч проти Сербії (5:0), і навіть не виявилися в заявці на ту гру. З тих же гравців, які зараз знаходяться в розташуванні збірної, в заявці на гру проти Люксембургу не виявилося Богдана Бутко і Артема Бесєдіна.

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Заявка збірної України на гру проти Люксембургу:

Воротарі: Андрій Пятов, Юрій Паньків, Андрій Лунін;

Захисники: Едуард Соболь, Сергій Кривцов, Микита Бурда, Віталій Миколенко, Ігор Пластун, Микола Матвієнко, Олександр Караваєв.

Півзахисники: Євген Коноплянка, Тарас Степаненко, Марлос, Микола Шапаренко, Віктор Коваленко, Віктор Циганков, Володимир Шепелєв, Олександр Зінченко, Руслан Маліновський, Роман Безус, Мар'ян Швед;

Нападники: Роман Яремчук, Артем Кравець.

Збірна України в рамках відбору на ЧЄ-2020 зіграє проти Люксембургу сьогодні, 10 червня. Стартовий свисток гри на Арені Львів прозвучить о 21:45.

В даний момент команда Андрія Шевченка очолює турнірну таблицю своєї відбіркової групи, маючи в активі 7 очок після трьох турів. Люксембург другий в таблиці - в його активі 4 набраних пунктів.

Джерело - Офіційний сайт УАФ.