Вілліан замінить травмованого Неймара у збірній Бразилії

Керівництво Південноамериканської футбольної конфедерації дозволило збірній Бразилії змінити заявку на Копа Амеріка.

Про це повідомляє прес-служба збірної Бразилії.

КОНМЕБОЛ вимагала підтверджень, що Неймар дійсно отримав травму, і лише після цього дозволила замінити гравця у заявці на турнір. Оскільки раніше повідомлялося, що нападник може пропустити Копа Амеріка через звинувачення у зґвалтуванні.

Раніше повідомлялося, що через отриману травму Неймар пропустить Кубок Америки.

Нагадаємо, Неймара побила дівчина, яка звинуватила його у зґвалтуванні.

Джерело - football.ua.