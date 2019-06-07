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Вілліан замінить травмованого Неймара у збірній Бразилії

Сьогодні 19:40 473 0
Вілліан замінить травмованого Неймара у збірній Бразилії

Керівництво Південноамериканської футбольної конфедерації дозволило збірній Бразилії змінити заявку на Копа Амеріка.

Про це повідомляє прес-служба збірної Бразилії.

КОНМЕБОЛ вимагала підтверджень, що Неймар дійсно отримав травму, і лише після цього дозволила замінити гравця у заявці на турнір. Оскільки раніше повідомлялося, що нападник може пропустити Копа Амеріка через звинувачення у зґвалтуванні.

Раніше повідомлялося, що через отриману травму Неймар пропустить Кубок Америки.

Нагадаємо, Неймара побила дівчина, яка звинуватила його у зґвалтуванні.

Джерело - football.ua.

#Вілліан, #Неймар, #Бразилія
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