Неймар може не зіграти на Копа Америка

Форвард збірної Бразилії Неймар може пропустити Копа Америка через звинувачення в зґвалтуванні.

Таке припущення висунув віце-президент Бразильської конфедерації футболу Франциско Новелетта.

У червні зіркового футболіста звинуватили в зґвалтуванні, яке імовірно сталося 15 травня в паризькому готелі. Сам гравець, його батько і представники звинувачення відкидають.

"Якби мені довелося сперечатися, я б поставив на те, що він не братиме участі і попросить відпустити його. На сьогодні він не знаходиться в потрібних психологічних кондиціях, щоб брати участь на турнірі і зустрічатися з натовпами журналістів ", - наводить AS слова Новелетта.

Раніше повідомлялося, що Барселона має намір підписати Неймара.

Джерело - sportarena.com.