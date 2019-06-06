Неймар отримав травму у матчі з Катаром

Нападник збірної Бразилії Неймар отримав травму в дебюті товариського матчу проти Катару.
Про це повідомляється у твіттері клубу.
На 21-й хвилині його замінили на Евертона. Імовірно у Неймара травма правого гомілкостопу.
Really #Neymar 😩😫😣@CBF_Futebol I Just can’t... Go back to @FCBarcelona & back to your original #Nike boot silo. The #mercurial is killing your career! pic.twitter.com/0PC6A2Xn2N— ⚾️🇺🇸Licker🇨🇴⚽️ (@Bronx161Street) 6 июня 2019 г.
Форвард ПСЖ не зміг самостійно відправитися в роздягальню через проблеми з правою ногою. Йому допомогли піти два співробітники команди.
Neymar leaves with an injury in the first half for Brazil #neymar #brazil pic.twitter.com/APuOam9hhl— All sports highlights (@alex59995309) 6 июня 2019 г.
Нагадаємо, Неймар може пропустити Кубок Америки, який пройде в Бразилії з 15 червня по 7 липня.
Також, футболіста звинуватили в зґвалтуванні.
Джерело - Чемпіон.