Неймар отримав травму у матчі з Катаром

Нападник збірної Бразилії Неймар отримав травму в дебюті товариського матчу проти Катару.

Про це повідомляється у твіттері клубу.

На 21-й хвилині його замінили на Евертона. Імовірно у Неймара травма правого гомілкостопу.

Really #Neymar 😩😫😣@CBF_Futebol I Just can’t... Go back to @FCBarcelona & back to your original #Nike boot silo. The #mercurial is killing your career! pic.twitter.com/0PC6A2Xn2N