Неймар отримав травму у матчі з Катаром

Нападник збірної Бразилії Неймар отримав травму в дебюті товариського матчу проти Катару.

Про це повідомляється у твіттері клубу.

На 21-й хвилині його замінили на Евертона. Імовірно у Неймара травма правого гомілкостопу.

Форвард ПСЖ не зміг самостійно відправитися в роздягальню через проблеми з правою ногою. Йому допомогли піти два співробітники команди.

Neymar leaves with an injury in the first half for Brazil #neymar #brazil pic.twitter.com/APuOam9hhl — All sports highlights (@alex59995309) 6 июня 2019 г.

Нагадаємо, Неймар може пропустити Кубок Америки, який пройде в Бразилії з 15 червня по 7 липня.

Також, футболіста звинуватили в зґвалтуванні.

Джерело - Чемпіон.