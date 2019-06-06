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Неймара побила дівчина, яка звинуватила його у зґвалтуванні

Сьогодні 10:11 431 0
Неймара побила дівчина, яка звинуватила його у зґвалтуванні

У мережі опубліковано відео, на якому присутні, як стверджується, форвард ПСЖ і збірної Бразилії Неймар і модель, яка звинуватила його в зґвалтуванні.

Відео опубліковано у твіттері користувача з ніком Tina #LecoNão.

На відео дівчина спершу лягає на футболіста, після чого дає йому ляпаса. Відбувається короткий діалог, і жінка кілька разів б'є свого співрозмовника рукою.

 "Я тебе зараз поб'ю. Знаєш, чому? Вчора ти зробив мені боляче і залишив тут одну", - говорить дівчина на відео.

Нагадаємо, Неймар отримав травму у матчі з Катаром та може не зіграти на Копа Америка.

Джерело - Чемпіон.

#Неймар, #звинувачення у згвалтуванні, #бійка
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