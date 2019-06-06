Неймара побила дівчина, яка звинуватила його у зґвалтуванні

У мережі опубліковано відео, на якому присутні, як стверджується, форвард ПСЖ і збірної Бразилії Неймар і модель, яка звинуватила його в зґвалтуванні.

Відео опубліковано у твіттері користувача з ніком Tina #LecoNão.

На відео дівчина спершу лягає на футболіста, після чого дає йому ляпаса. Відбувається короткий діалог, і жінка кілька разів б'є свого співрозмовника рукою.

"Я тебе зараз поб'ю. Знаєш, чому? Вчора ти зробив мені боляче і залишив тут одну", - говорить дівчина на відео. Quem foi agredido e estrupado foi o Neymar pow!Fim pic.twitter.com/ySI9AQmz6z — Tina #LecoNão (@criursula) 6 июня 2019 г.

Нагадаємо, Неймар отримав травму у матчі з Катаром та може не зіграти на Копа Америка.

Джерело - Чемпіон.