Чемпіонат світу U-20, 1/4 фіналу
7 червня, Лозь, стадіон Лодзь
Колумбія - Україна
У чвертьфіналі чемпіонату світу U-20 збірна України зіграє проти збірної Колумбії.
Матч відбудеться сьогодні, 7 червня, у Лодзі на стадіоні Lodz Stadium.
Важливо: Колумбія - Україна: онлайн-трансляція. LIVE
Початок гри о 16:30 за київським часом.
Чемпіон проведе текстовий онлайн, починаючи з 16:15.
Нагадаємо, у 1/8 фіналу підопічні Петракова знищили збірну Панами - 4:1, а колумбійці у серії післяматчевих пенальті здолали новозеландців.
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Джерело - Чемпіон.