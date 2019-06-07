Українська молодіжка побореться за вихід у півфінал

Чемпіонат світу U-20, 1/4 фіналу

7 червня, Лозь, стадіон Лодзь

Колумбія - Україна

У чвертьфіналі чемпіонату світу U-20 збірна України зіграє проти збірної Колумбії.

Матч відбудеться сьогодні, 7 червня, у Лодзі на стадіоні Lodz Stadium.

Важливо: Колумбія - Україна: онлайн-трансляція. LIVE

Початок гри о 16:30 за київським часом.

Чемпіон проведе текстовий онлайн, починаючи з 16:15.

Нагадаємо, у 1/8 фіналу підопічні Петракова знищили збірну Панами - 4:1, а колумбійці у серії післяматчевих пенальті здолали новозеландців.

Джерело - Чемпіон.