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7 червня, Лозь, стадіон Лодзь

Колумбія - Україна

У чвертьфіналі чемпіонату світу U-20 збірна України зіграє проти збірної Колумбії.

Матч відбудеться сьогодні, 7 червня, у Лодзі на стадіоні Lodz Stadium.

  Важливо: Колумбія - Україна: онлайн-трансляція. LIVE

Початок гри о 16:30 за київським часом.

Чемпіон проведе текстовий онлайн, починаючи з 16:15.

Нагадаємо, у 1/8 фіналу підопічні Петракова знищили збірну Панами - 4:1, а колумбійці у серії післяматчевих пенальті здолали новозеландців.

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Джерело - Чемпіон.

#Україна, #Колумбія, #чемпіонат світу U-20
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