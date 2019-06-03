У рамках 1/8 фіналу чемпіонату світу U-20 збірна Колумбії у післяматчевих пенальті здолала команду Нової Зеландії та вийшла у чвертьфінал турніру.

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У наступній стадії чемпіонату світу Колумбія зустрінеться із переможцем пари Україна - Панама.

Чемпіонат світу U-20

1/8 фіналу

2 червня

Колумбія - Нова Зеландія 2:1 (1:1) (по пенальті 5:4)

Голи: 1:0 - 11 Реєс, 1:1 - 35 Джуст.

Нагадаємо, Україна вийшла у плей-оф чемпіонату світу.

Джерело - Чемпіон.