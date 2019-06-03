Збірна України U-21 переграла Панаму у матчі 1/8 фіналу чемпіонату світу.

Вже на 23-й хвилині рахунок відкрив Сікан після пасу Коноплі. До кінця тайму Україна відзначилася ще двічі. Попов скористався помилкою голкіпера при виході після подачі кутового, а в кінці тайму Сікан зробив дубль, знову реалізувавши простріл Коноплі.

На початку другого тайму Вокер відіграв один м'яч, скориставшись помилкою захисників. Однак Панаму гол не врятував. Булеца на 83-й хвилині відновив перевагу українців у три голи.

Чемпіонат світу U-20

1\8 фіналу

3 червня

Україна - Панама 4:1 (3:0)

Голи: 1:0 - 23 Сікан, 2:0 - 41 Попов, 3:0 - 45+1 Сікан, 3:1 - 50 Вокер, 4:1 - 83 Булеца

Джерело - Чемпіон.