Українська молодіжка побореться за вихід у півфінал

Чемпіонат світу U-20, 1/4 фіналу

7 червня, Лозь, стадіон Лодзь

Колумбія - Україна

63' Дришлюк біля своєї штрафної збиває Карбонеро. Може бути дуже небезпечно

62' Другу заміну проводить і Олександр Петраков. Сікан відправляється відпочивати, його змінює Супряга.

61' Ось і друга заміна від Артуро Рейеса. Сандоваль замість Арройо.

60' Атака України завершується першим кутовим в другому таймі. Подача кутового вийшла невдалою, гравці з Колумбії задум суперника розкусили.

59' Колумбійські футболісти намагаються пресингувати Україну великими силами, переходячи до штрафної, заважаючи починати атаки.

57' Знову зупинка в матчі і знову Попов на газоні. Але слід зазначити, що Баланте грубо зіграв, у нього вже є жовта картка.

56' Колумбія безуспішно б'ється в оборонну стіну України. Подача зліва стала легкою здобиччю Кучерука.

55' Ангуло підіграв собі рукою у штрафному українців, суддя був поруч і відразу ж зупинив гру.

54' Знову забирають гравці Колумбії м'яч і починають комбінувати в середині поля.

53' Хороший штрафний заробили українці. Але Цитаішвілі прийняв легковажне рішення і адресував м'яч точно суперникові.

51' Носилки навіть вже на полі з'явилися, на повторі було видно, що Хуан Ернандес зіграв не так грубо, випадково просто впав на ногу Денису.

50' Досить довго тривала атака в збірної України, а весь цей час на газоні лежав

48' Набагато активніше на початку діють колумбійці, але захист України поки чітко діє.

47' По заміні зробили обидва тренери. Карбонеро замінив Перею, а ось в України Цитаішвілі вийшов замість Кащука.

46' Другий тайм розпочався!

Завершується перша половина гри на користь збірної України, залишилося не втратити перевагу.

45' Дві хвилини додав арбітр до першого тайму.

44' Ще одна жовта картка в матчі. Іван Ангуло підштовхнув Чеха, а потім гостро відреагував на свисток судді.

42' Небезпечний кутовий виконали гравці збірної України. Кащук подав, м'яч опинився в Бондаря, який з розвороту пробив вище воріт.

40' Булеца отримав порцію оплесків за вдалий дриблінг на правому фланзі. Двічі поспіль між ніг прокинув м'яч суперникам.

38' Чергова жовта картка в складі збірної Колумбії. Арройо отримав її тепер.

37' Багато боротьби, багато фолів. Суддя зупиняє гру після чергового стику в центрі поля. Баланте порушив.

36' Палма нервує, для чогось штовхнув Сікана, який завадив швидко розіграти м'яч, суддя показує захиснику Колумбії жовту картку.

34' Кащук вбіг до штрафного і впав в боротьбі з Палмой, але суддя прийняв правильне рішення, призначивши тільки удар від воріт.

33' Ангуло відкрився на правому фланзі, але отримав м'яч в офсайді.

32' Спробували гравці Колумбії організувати позиційний наступ через центральну частину, але не вийшло. Українці грають надійно в обороні.

30' І ще один невдалий закид у штрафну збірної України. Ніяк гравці Колумбії не придумають чогось цікавого в атаці.

29' Баланте з порушенням правил відібрав м'яч у Дришлюка, який продовжує залишатися на газоні. Пауза в матчі, а у гравця збірної Колумбії тепер є жовта картка.

27' У центрі перекочує м'яч то одна, то інша команда, але атак ми поки що не бачимо.

25' Кащук на правому фланзі атаки грубо зустрів Вєру, за це і отримав жовту картку.

24' Колумбія не відходить в оборону, активно пресингуючи суперника на його половині поля, тільки користі від цього немає.

23' Ангуло відгукнувся на закид по лівому флангу, але удар у сьомого номера не вийшов, м'яч відправлений на трибуни.

22' Наступ України по правому флангу завершилася подачею в штрафну, але цю атаку легко відбили захисники, та ще й Кащук підслизнувся.

21' Колумбія щосили намагається на половині поля України закріпитися, але поки все закінчується або неточними ударами, або аутами недалеко від кутового прапорця.

20' Безкоровайний отримує удар від Ангуло, але суддя залишив цей епізод без уваги.

19' Україна спробувала пройти до воріт суперника по правому флангу, але це все залишилося в планах, м'яч забирає баланте.

18' Вєра з вигідної позиції відправив м'яч у стінку воріт, а на добиванні партнер адресував снаряд на трибуни.

17' Хуан Ернандес отримує поштовх в спину від Попова, до воріт близько 20 метрів.

16' Булеца порушує правила в середині поля, до м'яча попрямував Вєра.

15' Колумбія відвоювала у суперника м'яч і розташувалася на чужій половині поля. Але без особливого просування вперед.

13' Все в порядку з гравцем збірної Колумбії, зустріч продовжилася.

12' Палма лежить на газоні, отримав він в цьому епізоді удар по голові. Але суддя не звернув на це увагу.

10' ГООООЛ! Україна відкриває рахунок у матчі! Два захисника і воротар збірної Колумбії не розібралися біля своїх воріт, Мьєр вибіг далеко за межі штрафного, але не зміг перешкодити Сікану, який забивав у порожні ворота.

8' Ось і перший небезпечний епізод. Конопля навісив з правого флангу, м'яч знайшов голову Булеци, але той з лінії воротарського не влучив.

6' Атака другим темпом могла вийти у підопічних Рейеса, але Арройо впустив м'яч за бокову лінію.

5' Перший кутовий заробили гравці з Колумбії. Але подача в штрафну нічого небезпечного не принесла.

4' Початок обережний, до швидкого голу жодна з команд не прагне.

3' Першу масовану атаку провели номінальні гості, пішов навіс до воріт, де боротьбу за м'яч виграв Кащук, відправивши снаряд точно в руки воротарю.

1' Матч розпочався!

Команди вийшли на поле. Лунає гімн України.

У чвертьфіналі чемпіонату світу U-20 збірна України зіграє проти збірної Колумбії.

Матч відбудеться сьогодні, 7 червня, у Лодзі на стадіоні Lodz Stadium.

Важливо: Колумбія - Україна: онлайн-трансляція. LIVE

Початок гри о 16:30 за київським часом.

Чемпіон проведе текстовий онлайн, починаючи з 16:15.

Нагадаємо, у 1/8 фіналу підопічні Петракова знищили збірну Панами - 4:1, а колумбійці у серії післяматчевих пенальті здолали новозеландців.

Джерело - Чемпіон.