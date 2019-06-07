Визначився найкращий гравець Шахтаря у травні

Шахтар назвав кращого гравця за підсумками травня.

Про це повідомляється на офіційному сайті гірників.

Нагорода дісталася капітану донецького клубу Тайсону.

У травні 31-річний бразилець зробив 5 асистів у 4 матчах. Півзахисник отримав 2 720 голосів з 6 309.

На другому місці розташувався Тете, за якого проголосували 2 227 респондентів. Далі в рейтингу розташувалися Дентінью, Манор Соломон і Маркос Антоніо.

Нагадаємо, що Шахтар готовий заплатити 10 млн євро за 21-річного бразильця.

Раніше повідомлялося, що Новим наставником Шахтаря може стати бразилець Заго.

Джерело - Офіційний сайт Шахтаря.