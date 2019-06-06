Шахтар готовий заплатити 10 млн євро за 21-річного бразильця

21-річний лівий вінгер Палмейраса Артур Гімараес може продовжити кар'єру в донецькому Шахтарі.
Про це повідомляє Bahiaco.
"Гірники" готові заплатити за футболіста €10 мільйонів.
З січня 2019-го року Артур виступає за Баїю на правах оренди. У сезоні-2019 гравець провів за Баїю 26 матчів у всіх турнірах, де забив 6 м'ячів.
В активі Артура 4 поєдинки у складі національної збірної Бразилії U-20.
Артур вважає за краще виступати на позиції лівого вінгера, але може зіграти і на правому фланзі, і відтягнутого форварда.
Контракт футболіста з Палмейрасом чинний до кінця грудня 2021-го року.
Раніше повідомлялося, що Шахтар готовий відмовитися від клаусули в розмірі 5 мільйонів євро і відпустити свого головного тренера Паулу Фонсека в Рому безкоштовно.
Нагадаємо, новим наставником Шахтаря може стати бразилець Заго.
Джерело - tribuna.com.