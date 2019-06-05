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Новим наставником Шахтаря може стати бразилець Заго

Сьогодні 12:35 537 0
Новим наставником Шахтаря може стати бразилець Заго

Новим головним тренером донецького Шахтаря може стати 50-річний бразильський фахівець Антоніо Карлос Заго.

Про це повідомляє Corriere dello Sport.

Нинішній наставник "гірників" Паулу Фонсека веде переговори з Ромою, яка пропонує тренеру трирічний контракт. Фонсека чекає завершення переговорів між Шахтарем і Ромою щодо суми компенсації, яку італійці заплатять українському клубу за фахівця. За інформацією видання новим наставником донецького клубу стане саме Заго.

Заго працював в Шахтарі з 2013-го по 2015-й роки у якості асистента головного тренера донецького клубу Мірчі Луческу.

Після Шахтаря тренер очолював бразильські клуби Жувентуде й Інтернасьонал. Останнім місцем роботи тренера був Ред Булл Бразил.

Джерело - Чемпіон.

#Фонсека, #Шахтар, #Рома
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