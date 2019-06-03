Збірна України у п'ятницю, 7 червня, проведе матч 3-го туру кваліфікації чемпіонату Європи-2020 проти команди Сербії.

У своїй історії збірні України та Сербії з футболу зустрічалися 3 рази, з яких двічі - в рамках товариських матчів і раз - на Кіпрському міжнародному турнірі.

Всі поєдинки закінчувалися перемогою української команди.

Статистика зустрічей збірних України та Сербії:

15.11.2016 Україна - Сербія 2:0 Товариські матчі 2016

11.02.2009 Сербія - Україна 0:1 Кіпрський міжнародний турнір 2009 Фінал

26.03.2008 Україна - Сербія 2:0 Товариські матчі 2008

Джерело - Чемпіон.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua