Малиновський назвав найнебезпечніших гравців у збірній Сербії

Півзахисник збірної України Руслан Малиновський назвав Душана Тадича і Сергія Милинковича-Савича найнебезпечнішими у складі збірної Сербії.

"Сербія - дуже хороша команда, у неї в складі дуже хороші гравці. Нам потрібно зробити все, щоб не дозволити їм грати в свою гру. Важливо бути агресивним на кожній ділянці поля, щоб закрити всі зони і не дозволяти їм виходити на вільний простір

У них в складі є Тадич і Милинкович-Савич, які можуть вирішити долю матч самостійно. Нам доведеться приділити їм особливу увагу. Сезон для нас ще не закінчився, тому про відпочинок поки не йдеться. Зіграємо з Сербією і Люксембургом, потім відпочинем", – розповів він.

Нагадаємо, Україна і Сербія зіграють на Арені Львів, яка розрахована на 34 915 глядачів.

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Джерело - ua-football.