Сербія назвала склад на матч проти України

Головний тренер найближчого суперника збірної України у відборі до Євро-2020, команди Сербії, Младен Крстаїч оприлюднив список гравців, що готуватимуться до червневих поєдинків.

Про це повідомляє ФФУ.

Склад збірної Сербії

Воротарі: Марко Дмитрович (Ейбар, Іспанія), Предраг Райкович (Маккабі Т-А, Ізраїль), Нікола Васільєвич (Раднік).

Захисники: Александр Коларов (Рома, Італія), Антоніо Рукавина (Астана, Казахстан), Нікола Міленкович (Фіорентина, Італія), Мілош Велькович (Вердер, Німеччина), Урош Спаїч (Краснодар, Росія), Філіп Младенович (Лехія, Польща), Неманья Мілетич (Партизан), Стеван Мітрович (Страсбур, Франція).

Півзахисники: Душан Тадич (Аякс, Нідерланди), Неманья Максимович (Хетафе, Іспанія), Саша Лукич (Торіно, Італія), Дарко Лазович (Дженоа, Італія), Міят Гачинович, Філіпп Костич (обидва — Айнтрахт, Німеччина), Сергій Мілінкович-Савич (Лаціо, Італія), Адам Льяїч (Бешикташ, Туреччина), Андрія Живкович (Бенфіка, Португалія), Неманья Радоньїч (Марсель, Франція), Александр Катаї (Чикаго Файєр, США), Любомир Фейса (Бенфіка, Португалія).

Нападники: Александр Митрович (Фулхем, Англія), Лука Йович (Айнтрахт, Німеччина), Александр Прийович (Аль-Ітіхад, Саудівська Аравія).

Офіційно збір сербської команди розпочнеться 3 червня. 7-го числа у Львові балканці зіграють проти збірної України, а 10-го — у Белграді проти Литви.

Раніше Андрій Шевченко довикликав до збірної України Бєсєдіна і Шведа.

Джерело - ФФУ.