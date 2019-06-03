Кадірі: Чесно, не знаю нікого з гравців Динамо

Новачок Динамо Абдул Кадірі уже встиг прогулятися Києвом.
Про це розповів сам захисник.
"Чесно, не знаю нікого з гравців. Але я багато чув про клуб. Вважаю, що це мрія будь-якого футболіста грати за таку команду. Мені дуже сподобалося місто. Я навіть сьогодні прогулювався по Києву. Бачив, як люди катаються на велосипедах, навіть запитав, чи можна мені теж покататися. Отримав масу позитивних емоцій", - сказав Кадірі.
Нагадаємо, Хацкевич попросив Суркіса взяти паузу.
Також, Динамо відмовилося продавати Циганкова в Наполі.
Джерело - Чемпіон.