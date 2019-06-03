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Хацкевич попросив Суркіса взяти паузу

Сьогодні 10:24 897 0
Хацкевич попросив Суркіса взяти паузу

Наставник київського Динамо Олександр Хацкевич попросив президента клубу Ігоря Суркіса перенести зустріч, на якій повинно було вирішуватися майбутнє головного тренера команди.

Про це повідомив журналіст Ігор Циганик в ефірі програми Профутбол.

"Зустріч президента Динамо Ігоря Суркіса і головного тренера Олександра Хацкевича не відбулася тому, що наставник попросив взяти паузу, щоб трохи відійти, розібратися і після цього обговорити деякі моменти, як буде далі будуватися Динамо. У будь-якому випадку, ця розмова відбудеться, і відбудеться найближчим часом", - сказав Циганик.

Нагадаємо, Хацкевич має переконати Суркіса, щоб залишитися в команді.

Джерело - sport.ua.

#Хацкевич, #Суркіс, #Динамо
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