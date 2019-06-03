Наставник київського Динамо Олександр Хацкевич попросив президента клубу Ігоря Суркіса перенести зустріч, на якій повинно було вирішуватися майбутнє головного тренера команди.

Про це повідомив журналіст Ігор Циганик в ефірі програми Профутбол.

"Зустріч президента Динамо Ігоря Суркіса і головного тренера Олександра Хацкевича не відбулася тому, що наставник попросив взяти паузу, щоб трохи відійти, розібратися і після цього обговорити деякі моменти, як буде далі будуватися Динамо. У будь-якому випадку, ця розмова відбудеться, і відбудеться найближчим часом", - сказав Циганик.