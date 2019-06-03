Динамо цікавиться ісландським форвардом Чорноморця

Ісландський нападник Арні Вільхьялмссон зацікавив київське Динамо та інші українські і зарубіжні клуби.

Про це повідомив агент Чезаре Маркетті.

"Я не думаю, що у Чорноморця є гроші, щоб його купити, та й сам гравець хоче перейти на більш високий рівень. Наприклад, київське Динамо з цікавістю спостерігає за ним, як і інші українські і зарубіжні клуби", - заявив Маркетті.

Актуально: Кадірі підписав контракт з Динамо

"Він полюбив Україну і хотів би грати тут. Одеса - велике місто, Арні любить фанатів і сам клуб. Але він хоче грати на максимально високому рівні, тому що він амбітний і хоче повернутися в збірну Ісландії. Київське Динамо, наприклад, було б переходом мрії для гравця в Україні".

Важливо: Динамо - найбільш відвідуваний клуб сезону УПЛ

Наразі я веду переговори з Десною, Карпатами, Львовом в Україні. Мені також сказали, що Ворскла зацікавилася їм. Динамо спостерігає за Арні. Олександрія теж захоплена ім. У Польщі ним цікавиться клуб Екстракласи, а також Уфа в Росії. Крайова в Румунії теж розглядають його. Головне для Арні - піднятися на максимально високий рівень", - підсумував агент.

Раніше, Юрій Вернидуб покинув Зорю, його може замінити Роман Санжар.

Джерело - Sport Arena.