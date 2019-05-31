У сезоні УПЛ 2018/19 найбільше вболівальників збирали матчі Динамо.
Про це повідомляє прес-служба київського клубу.
Середня відвідуваність в УПЛ:
1. Динамо - 14 237 глядачів
2. Шахтар - 7 470
3. Чорноморець - 4 907
Найбільш відвідувані матчі в УПЛ:
1. 3 серпня. Динамо - Шахтар (46475 глядачів)
2. 24 квітня. Динамо - Шахтар (41383)
3. 22 травня. Шахтар - Динамо (30315)
4. 11 травня. Динамо - Зоря (18257)
5. 3 листопада. Шахтар - Динамо (17125)
Раніше, Юрій Вернидуб покинув Зорю, його може замінити Роман Санжар.
Джерело - ФК Динамо.