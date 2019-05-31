У сезоні УПЛ 2018/19 найбільше вболівальників збирали матчі Динамо.

Про це повідомляє прес-служба київського клубу.

Середня відвідуваність в УПЛ:

1. Динамо - 14 237 глядачів

2. Шахтар - 7 470

3. Чорноморець - 4 907

Найбільш відвідувані матчі в УПЛ:

1. 3 серпня. Динамо - Шахтар (46475 глядачів)

2. 24 квітня. Динамо - Шахтар (41383)

3. 22 травня. Шахтар - Динамо (30315)

4. 11 травня. Динамо - Зоря (18257)

5. 3 листопада. Шахтар - Динамо (17125)

Раніше, Юрій Вернидуб покинув Зорю, його може замінити Роман Санжар.

Джерело - ФК Динамо.