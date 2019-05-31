Вернидуб покинув Зорю

Юрій Вернидуб більше не є головним тренером Зорі.

Про це повідомляє офіційний сайт луганського клубу.

Сьогодні, 31 травня, вранці відбулася розмова президента Зорі Євгена Геллера та головного тренера команди Юрія Вернидуба. За підсумками розмови було прийнято рішення про взаємне розірвання контракту.

За час перебування в Зорі Юрія Вернидуба команда грала в груповому етапі Ліги Європи, була учасником фіналу Кубка України, завоювала бронзові медалі чемпіонату.

Раніше Вернидуб був визнаний найкращим тренером 31 туру УПЛ, а також 2018 року.

Джерело - ФК Зоря.