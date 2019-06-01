Захисник віденської Аустрії Абдул Кадірі Мохаммед підписав контракт з Динамо.
Про це повідомляє в Telegram-каналі журналіст Кирило Крижановський.
Офіційний анонс трансферу, а також презентація новачка повинна статися найближчим часом.
23-річний ганець почав кар'єру в рідній країні в клубі Ашанті Голд, після чого переїхав до Європи, де виступає в складі Аустрії. У минулому сезоні виступав на правах оренди за тульський Арсенал.
У 2016 році Кадірі викликався Аврамом Грантом в збірну Гани, але поки так і не провів жодного поєдинку за національну команду.
Серед заслуг Кадір чемпіонство в Гані і срібна медаль чемпіонату Австрії.
Раніше повідомлялося, що потенційний новачок Динамо прибув у Київ.
Нагадаємо, що Суркіс з Хацкевичем так і не зустрілися.
Джерело - Чемпіон.