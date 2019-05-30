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Нігерія - Україна 1:1. Як це було

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Нігерія - Україна 1:1. Як це було

Чемпіонат світу U-20

Група D

3 тур

Нігерія - Україна

Завершився матч. Збірна України здобула позитивний для себе результат і вийшла до плей-офф з першого місця.

90' Заміна у складі збірної Нігерії: замість Мухамеда Тіджані на поле вийшов Коллінс Сор.

90' Булеца в центрі поля штовхнув Майкла в спину.

90' 4 хвилини додав арбітр до основного часу.

89' Оффія зліва навіс на Тіджані виконав занадто сильно.

88' Супряга зліва видав неточний пас в штрафний майданчик на Кащука.

87' Заміна в Нігерії: замість Маканджули вийшов Елету.

85' Маканджула з кутового навісив до воріт. Лунін кулаком вибив м'яч зі штрафної площі.

84' Дальний удар в Утіна вийшов неточним.

82' У Маканджули звело ногу. Максим Чех швидко надав необхідну допомогу супернику.

80' Попов виконав справа навіс на Супрягу високо. Владислав м'яч не зміг дістати.

79' Ще два кутових удара виконали нігерійці. Завершилося все дальнім неточним ударом Окони.

78' Маканджула від кутового прапорця вирішив закрутити м'яч під поперечину. Лунін був готовий, і перевів футбольний снаряд знову за межі поля.

76' Заміна у складі збірної Нігерії: замість Максвелла Еффіома на поле вийшов Генрі Оффія.

75' Булеца зліва з двадцяти чотирьох метрів пробив набагато вище воріт.

74' Огбу в центральному колі збив Кащука.

73' Заміна у складі збірної України: замість Дениса Устименка на поле вийшов Владислав Супряга.

72' Кащук постраждав у стику з Офобором. Пауза в матчі, пов'язана з виходом медиків на поле.

71' Офобор від кутового прапорця навісив на ближню штангу. Верхову боротьбу виграли українці і м'яч вибили зі штрафної площі.

69' Попов в центрі поля збив Окну.

67' Кащук справа здалеку пробив по центру воріт. Оремаде зловив м'яч.

65' Булеца заробив кутовий удар і сам його виконав. На ближній штанзі на м'ячі першим виявився Устименко, але Денис не зміг його переправити у ворота.

63' Чех на лівому фланзі відібрав м'яч у суперників, а ось передачу направо на Кащука виконав Максим неточно.

61' Рабіу справа навісив в центр штрафного майданчика, де Тіджані до м'яча не дотягнувся.

60' Еффіом заробив кутовий удар. Окон навісив слабко до ближньої штанги. Сафронов вибив м'яч за бокову лінію поля.

58' Затяжна атака відбулася в Нігерії. У підсумку Еффіом пробив через себе у руки Луніну.

55' Знову VAR використовував суддя. Міг дати червону гравцю Нігерії, але обмежився жовтою.

52' Нігерія продовжує активно атакувати. Не вдається українцям заволодіти м'ячем.

50' 1:1. На цей раз не вгадав воротар збірної України.

49' Другий пенальті у ворота Луніна. Жовта для Попова!

48' Можливий ще один пенальті у ворота України. Рефері передиваляється повтор за допомогою системи VAR.

47' Відразу подвійну заміну зробив головний тренер збірної України. Сергій Булеца вийшов замість Данила Сікана і Віктор Корнієнко замінив Ігоря Снурніцина.

46' Другий тайм розпочався!

Хвилину додав арбітр, але вона вже сплинула. Андрій Лунін врятував збірну України від пропущеного голу. Наразі наша команда претендує на максимальний результат у групі. 

45' Лунін парирував удар!

44' Пенальті у ворота збірної України назначає арбітр.

42' Ситуація змушує нігерійців йти вперед. Африканській збірній поки не вдається підібратися до штрафного майданчика суперника.

40' Тіджані на правому фланзі атаки відмахнувся від Дришлюка, за що отримав жовту картку.

38' Утін зліва навісив в центр штрафного майданчика. М'яч відскочив до Майкла направо, чий простріл до воріт виявився безадресним.

36' Кащук справа навісив на Сікана. Данило зробив передачу на Снурніцина, який послизнувся і до м'яча не дотягнувся.

35' Рабіу в центральному колі збив Устименка.

34' Збірна України знову забрала м'яч під свій контроль, змушуючи суперника багато бігати в центрі поля.

32' Закид вперед по правому флангу на хід Макакнджулі вийшов занадто сильним.

30' ГОООЛ! Україна виходить вперед. Після подачі з правого флангу воротар помилився на виході і Сікан переправив м'яч у порожні ворота.

29' Бондар з тридцяти шести метрів вирішив пробити по воротах. Трохи правіше мети полетів м'яч.

27' Сафронов праворуч від кута штрафного майданчика спробував пробити по воротах, але влучив у Утіна.

26' Утін по лівому флангу сильно закинув м'яч вперед, де сфера легко дісталася суперникам.

24' Дуже нудна гра наразі. Команди зовсім не атакують на початку матчу.

23' У Бондаря вертикальна передача вперед пішла в зону, де партнерів не було.

22' Збірна України тримає м'яч на своїй половині поля. Суперники великими силами в пресинг не йдуть.

19' Кащук справа прострілив до ближньої штанги, де Огбу випередив Устименко і вибив м'яч.

18' Снурніцин по лівому флангу зробив ривок вперед, але зумів заробити лише аут.

17' У Безкоровайного по лівому флангу не вдався довгий закид вперед на Устименка.

16' Знову Окон на чужій половині поля штовхає в спину Чеха.

14' Українці грамотно прессингують суперника в центрі поля і поступово починають перехоплювати ініціативу.

13' Окон на чужій половині поля збив Чеха.

11' Рабіу справа навісив близько до дальньої штанги, де з Луніним за м'яч суперникам було боротися марно.

9' Нігерійці багато комбінують в центрі поля, але вперед поки не просуваються.

8' Лунін спокійно спіймав м'яч після навісу Огбу з флангу.

6' Правим флангом українці організували атаку, але зупинилися біля кутового прапорця і втратили м'яч.

5' Салавуден в центрі поля грубо зіграв проти Сікани. Арбітр поки обмежився усним попередженням нігерійському захиснику.

4' Ігор Снурніцин заблокував досить жорстко суперника. Жовта картка для українця.

2' Налетів нападник збірної України на воротаря суперника, пауза в матчі.

1' Матч розпочався!

Сьогодні наша команда виставила досить експерементальний склад.

Гравці збірної України співають національний гімн.

Команди на полі, лунає гімн Нігерії.

Букмекери не вірять у перемогу України у матчі проти Нігерії на чемпіонаті світу.

Сьогодні, 30 травня, юнацька збірна України U-20 проведе заключний матч групового етапу на чемпіонаті світу в Польщі.

Суперником підопічних Олександра Петракова стане збірна Нігерії.

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Матч розпочнеться о 21:30 за київським часом.

Чемпіон проведе текстову трансляцію поєдинку.

Нагадаємо, два попередні матчі українці виграли. Спочатку підопічні Петракова переграли збірну США, а у другому турі здолали Катар.

 

Джерело - Чемпіон.

#Нігерія, #Україна, #чемпіонат світу
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