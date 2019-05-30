Букмекери не вірять у перемогу України у матчі проти Нігерії на чемпіонаті світу

Юнацька збірна України вже у заключному матчі може готуватися до плей-оф Чемпіонату світу. Українська команда U-20, що достроково забезпечила вихід з групи D, завершує груповий етап грою проти однолітків з Нігерії.

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Саме африканська команда, якій необхідна перемога, є фаворитом у протистоянні.

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Прогноз на матч Україна – Нігерія від PariMatch.

Коефіцієнт на тріумф Нігерії – 2,60. На те, що перемогу відсвяткує Україна – 3,60. Нічия – 2,55. А от найбільш вірогідний рахунок гри, на думку фахівців, – 1:1. Коефіцієнт на такий підсумок 6,3.

Джерело - Чемпіон.